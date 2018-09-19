Обстановка обостряется: Стрелков (Гиркин) озвучил потери «ДНР» за август. Новости

После ликвидации Александра Захарченко внешняя и внутренняя политика «ДНР» изменится только в том случае, если в этих направлениях изменится политика Кремля. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил бывший командир «ополчения ДНР», «экс-министр обороны» Игорь Стрелков (Гиркин).

«Как вы обратили внимание, после убийства Захарченко был эдакий всплеск военной пропаганды, военных настроений. Киев был сразу обвинен в подрыве Захарченко. Прозвучали грозные заявления, что для украинской власти это так просто не сойдет. Однако за последние две недели градус снова понизился. Снова зазвучали заявления, что Минский формат является "сакральным". В итоге, гора родила мышь в плане каких-то решительных шагов», – сказал Стрелков.

По его данным, обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению. «Там-то и так стреляли каждую ночь, постоянно были потери. Только за август погибли 17 бойцов ополчения. Сейчас имеет место обострение на южном участке фронта, особенно в районе Мариуполя. Какой будет обстановка на фронте, мы не знаем. А в Кремле пока решили тянуть время в надежде неизвестно на что», – продолжил Стрелков.

Также он подметил, что назначенный Москвой «и.о. главы ДНР» Денис Пушилин никак не повлияет на ситуацию.

Ранее Стрелков акцентировал, что Пушилин был назначен руководителем «ДНР» с подачи российских кураторов «Л-ДНР», и является марионеткой в их руках.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube