Открытый урок: Как школьников Краматорска учили правилам минной безопасности (Видео). Новости

Более 100 взрывоопасных предметов каждый день находят и обезвреживают взрывотехники. Только вчера от такого устройства погиб житель Донетчины. Поэтому сегодня, 19 сентября, правоохранители учили школьников Краматорска (Донецкая обл.) правилам минной безопасности.

Полицейские провели для школьников открытый урок. Сначала лекция, а после – знакомство с амуницией, оружием, средствами защиты. Все можно было потрогать и даже проверить на прочность.

Самая важная часть – минная безопасность. Вблизи зоны боевых действий дети могут найти мины, гранаты и патроны прямо на улице. Профессиональные взрывотехники показали, как они выглядят, и предупредили школьников, что прикасаться к ним нельзя. Рассказали, что опасный предмет может быть спрятан. Чтобы его найти, есть специальный сотрудник.

Дети признались, что узнали много нужного и интересного. «Каждому пригодятся эти знания в жизни. Как правильно вызывать полицию, как общаться с полисменами. Как вообще работает полиция. Как работают их системы», – сказал ученик Краматорской школы №8 Егор Белянин.

«Очень интересно узнать про мины, про всякое снаряжение, автоматы. Поносить это все. Посмотреть на это. Хоть и девочка, но все равно интересно», – поделилась ученица Краматорской школы №8 Алена Золотарева.

Именно любопытство и подводит детей: они забывают об опасности. Полицейские напоминают, лучше всего ребят могут защитить их родители. «Самое главное, чтобы дети не боялись всегда оповещать, говорить взрослым, что они нашли, если это что-то понятное или непонятное ребенку, он всегда должен с родителями или кем-то старшим вести открытый диалог, чтобы он донес взрослому, а взрослый правильно уже сообщил. Чтобы приехали соответствующие службы, это забрали и уничтожили», – рассказал старший инспектор-взрывотехник ГУ НП в Донецкой области Владимир Кораблин.

Еще правоохранители установили на телефоны школьников новую программу. Она позволяет вызвать помощь нажатием одной кнопки.

Как сообщалось ранее, дети Донбасса узнают больше о минной опасности. Датская группа разминирования готовит масштабный проект в школах Донецкой и Луганской областей. Иностранцы говорят, сегодня восток Украины в числе лидеров наиболее опасных территорий. За 4 года вооруженного конфликта от мин погибли более двух десятков детей.

Источник: ТК «Донбасс»

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