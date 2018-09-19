«Прозрачный город»: Мариуполь – первый среди 100 крупнейших городов Украины в рейтинге (Видео). Новости

Мариуполь (Донецкая обл.) в украинском представительстве международной антикоррупционной сети признан самым «прозрачным». В рейтинге 100 крупнейших городов Украины он на первом месте – обошел Львов, Винницу и даже Киев.

В Международном антикоррупционном агентстве Transparency International представили рейтинг 100 крупных городов Украины, в котором Мариуполь занимает первое место с максимальным 81 баллом. «Прозрачность означает, насколько информация на сайтах опубликовывается. Мы анализировали сайт по 13 сферам, начиная от сферы закупок и заканчивая образованием. Это наш главный источник, а второй – запросы на публичную информацию», – сообщил ассистент программы «Прозрачные города» Анатолий Котов.

Почти за год Мариуполь взлетел в рейтинге с 57 на первое место. Прежде всего, благодаря прозрачности закупок, свободному доступу к информации землепользования, строительной политике, а также данным о кадрах. «Публикуются все открытые вакансии по всем департаментам. Все они публикуются на сайте. И, что немаловажно, после проведения конкурса, оценки которые получают претенденты, они вывешиваются. Все эти протоколы показывают», – рассказал менеджер проекта Иван Ластенко.

Секретарь городского совета Степан Махсма считает, что рейтинг международного агентства – весомое слово для инвесторов. Ведь степень «прозрачности» города – один из критериев, на который можно опереться при выборе муниципалитета для сотрудничества. «Соответственно, все те, кто хочет работать с городом Мариуполем, все, кто хочет участвовать в каких-то проектах – обращают внимание на этот рейтинг. Насколько мы открыты и "прозрачны" по тем или иным направлениям», – сказал он.

По словам заместителя Мариупольского городского головы Михаила Ивченко, максимальный балл набрать не удалось, поэтому есть, куда двигаться. «Модернизация открытости тоже происходит. Мы шагаем во всех направлениях. Поэтому мы не крутые, а очень крутые», – отметил он.

Источник: ТК «Сигма»