Электронное пенсионное удостоверение: Что дает переселенцам и жителям Мариуполя (Видео). Новости

В Украине в этом году пенсионерам предлагают заменить старый бумажный документ на пластиковое электронное пенсионное удостоверение. Так, на сегодня в Мариуполе (Донецкая обл.) новыми электронными документами пользуются 27 тысяч пенсионеров. Из них 22 тысячи – переселенцы.

Переселенка Ирина Ревенко одна из первых заменила старое пенсионное удостоверение на новое – пластиковое. С ним она уже два года, как только стали действовать новые правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «Здесь, во-первых, написано, что группа инвалидности у меня, вот, посмотрите, пожалуйста, все тут. И данные мои, мне удобно», – поделилась пенсионерка.

Другая пенсионерка Вера Алексеевна говорит, что еще новое пенсионное удостоверение выполняет роль платежной банковской карточки. «Все в одном: и пенсионное удостоверение, и банковская карта. Мне очень удобно», – сказала она.

В обновленном удостоверении содержится информация о личном пенсионном деле, о льготах и праве на участие в социальных программах. А благодаря электронной цифровой подписи владельца можно делать различные онлайн-операции. «Электронная цифровая подпись дает возможность, сидя у себя дома, через интернет пенсионеру зарегистрироваться на веб-портале ПФУ. Он также может онлайн просматривать свое пенсионное дело, ознакомиться со своим стажем, зарплатой, поступлениями», – сообщила и.о. начальника Мариупольского объединенного управления ПФУ в Донецкой области Ирина Кравец.

Чтобы получить электронное удостоверение, следует обратиться в управление пенсионного фонда. Здесь работают специальные столы справок. К тому же, сократить очереди помогают дополнительные специалисты. Ежедневно только в Центральном районе принимают более 70 человек. «Выдают справки о размерах пенсии, выдают пенсионные удостоверения, трудовые книжки и еще масса других консультаций, интересующих людей», – рассказала главный специалист Мариупольского объединенного управления ПФУ в Донецкой области Елена Доценко.

Напомним, с сентября этого года всем без исключения гражданам Украины, которые выходят на пенсию, будут выдавать электронные пенсионные удостоверения, которые одновременно являются платежными карточками.

Как сообщалось ранее, на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины введена услуга онлайн-записи на прием в любое управление ПФУ, в том числе, расположенное в Донецкой или Луганской областях. Также через портал электронных услуг ПФУ пенсионеры могут проверить дату пересечения линии разграничения на Донбассе, настроить сервис SMS-информирования от Пенсионного фонда, получить электронные документы с подтвержденным QR-кодом.

Источник: ТК «Сигма»

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