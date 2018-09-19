Стрельба идет со всех сторон: Золотое регулярно попадает под обстрелы (Видео). Новости

В Луганской области под огонь незаконных вооруженных формирований (НВФ) попали как позиции украинских военных, так и жилые кварталы Золотого (Попаснянский р-н). Разрушены два дома. Всего за сутки в штабе операции Объединенных сил (ООС) зафиксировали 25 обстрелов. Двое украинских военных погибли.

Золотое под обстрелы попадает регулярно. В этот раз пострадали жилые кварталы. «Стрельба идет со всех сторон и все. Вон воронка одна там, и там. И на асфальте две воронки. По огородам не стреляют. Стреляют ближе по домам», – рассказал местный житель Александр.

Осколки от АГС побили в домах окна. Люди боятся за свои жизни, но уехать из родного поселка не могут. «Желание есть. Были бы деньги», – поделился Александр.

Военные рассказывают, на Попаснянском направлении ситуация обострилась: «школьное перемирие» нарушают не только ночью, но и днем. «Они начали обстрел примерно с десяти утра. Это продолжалось где-то до четвертого часа. Стреляли со всего: и с БМП 73, СПГ, РПГ, и из автоматического оружия. Они подлезают близко, в состоянии алкогольного опьянения начинают кричать нам всяческие глупости. После того, как мы им отвечаем – они сразу начинают у нас просить перемирия», – рассказал военнослужащий Александр.

Ответный огонь армейцы открывают только, когда есть угроза их жизни и здоровью. Опаснее всего, говорят военные, когда работают снайперы. Но, несмотря на это, уверяют: готовы дать достойный отпор противнику. «Всегда нужно защищать свое. Чтобы дома было спокойно, хорошо», – считает военнослужащий Василий.

Напомним, в городе Золотое-4 в результате артиллерийского обстрела 16 сентября пострадали 14 квартир мирных жителей.

Источник: ТК «Донбасс»

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