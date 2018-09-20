В Мирнограде озвучили количество школьников-переселенцев. Новости

В 9-ти школах Мирнограда (до переименования Димитров, Донецкая обл.) в новом учебном году обучаются 4815 учеников (в прошлом году было 4772 школьника). Об этом «Донецким новостям» сообщила начальник Мирноградского городского отдела образования Наталья Лийка.

Она уточнила, что 6% учащихся (270 детей) имеют статус внутренне-перемещенных лиц. Также в школах работают 16 педагогов-переселенцев.

В рамках реализации всеукраинской программы Новая украинская школа (НУШ) теперь учащиеся начальных классов должны заниматься за одноместными партами.

Наталья Лийка отметила, что по Мирнограду парт для учащихся первых классов заказано 500 шт., но пока получили только для ОШ № 4 – 20 шт. Учебники для первых классов ожидаются, как и по всей стране, к концу сентября.

Начальник горотдела образования напомнила, что 1 сентября в Мирнограде на базе УВК общеобразовательная школа І ступени – гимназия открылась опорная школа, которую после реконструкции и нового оснащения на 60 млн грн здесь именуют как «школа мечты».

Как сообщалось ранее, в соседнем Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) в 12 общеобразовательных учреждениях обучаются 7030 учащихся, из них 453 – переселенцы. А из 579 учителей 12 имеют статус внутренне-перемещенных лиц.

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