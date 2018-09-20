Круг очерчен: Кто все-таки выдвигается на пост «главы ДНР», а кто не тянет. Новости

На пост «главы ДНР» из четырех вероятных кандидатов имеют шансы на участие в «выборах» лишь трое. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил бывший командир «ополчения ДНР», «экс-министр обороны» Игорь Стрелков (Гиркин).

По его словам, кандидатом от кураторов «республики» будет нынешний «и.о. главы ДНР» Денис Пушилин. «Денис Пушилин пока еще сам не озвучил своего решения, но за него это сделал господин Чеснаков – один из ближайших помощников [куратора "Л-ДНР"] от Кремля Владислава Суркова – который заявил, что с вероятностью в 99% именно Пушилин возглавит республику дальше», – сказал Стрелков.

Публично заявил об участии в «выборах» экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский. «Это один из немногих политических деятелей, который широко известен с 2014 года. Учитывая мои конфликты с Ходаковским в 2014 году, когда бригада "Восток" вплоть до второй половины августа (т.е. до моей отставки и отъезда из ДНР) фактически уклонялась от участия в боевых действиях, я не буду каким-либо образом его поддерживать. И считаю, что тогдашние события сильно дискредитируют его в глазах многих ополченцев. Но у него есть поддержка части бригады, которая осенью 2014-го и весной 2015 года принимали участие в боях. Поэтому какие-то шансы он все-таки имеет», – считает Стрелков.

Опубликовал свое намерение участвовать в выборах «народный губернатор Донетчины» периода весны 2014 года Павел Губарев. «Мне эта фигура симпатична, потому что он в 2014 году без каких-либо вопросов действительно отстаивал республику, пострадал от этого. Я видел его состояние сразу после освобождения из СБУ, после состоявшегося обмена – он выглядел очень плохо и физически, и морально. Он пусть и не с оружием в руках, но все-таки участвовал в обороне Донецка, работал в составе нашего штаба министерства обороны ДНР, занимался набором добровольцев и некоторыми вопросами снабжения. У меня претензий к нему нет. Другой вопрос, с какой программой он сейчас выдвинется, и с какой командой он пойдет. Если он пойдет с риторикой, которую озвучивал последнее время, я не знаю, как тогда его можно будет поддерживать», – охарактеризовал кандидата Стрелков.

Также свою кандидатуру планирует выставить Игорь Хакимзянов – первый «министр обороны ДНР» периода 10 апреля – 7 мая 2014 года. «Мы с ним встречались где-то два месяца назад, он просил моей поддержки. Но не факт, что он сможет зарегистрироваться в ЦИК ДНР. Программа его достаточно левая – предусматривает некоторые моменты социально-экономических преобразований в республике. Но, на мой взгляд, такая программа в условиях войны является утопической. С другой стороны, он собирался ее дорабатывать, и не понятно в каком виде она будет представлена в итоге», – заключил бывший командир «ополчения».

Стрелков отметил, что видимо, не сможет принять участие в выборах Андрей Пургин, первый председатель «народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015 год (был смещен с поста, на его место был назначен Пушилин, после чего Пургин был арестован, а затем выдворен из «ДНР»). «Андрей Пургин – другой относительно известный донецкий политик. Насколько мне известно, ему уже дважды отказали в гражданстве ДНР по совершенно непонятным причинам», – сказал Стрелков.

Он не исключает, что на «выборы» могут выдвинуть и вдову ликвидированного «главы ДНР» Наталью Захарченко. В этом он ранее усматривал два мотива: вдова сейчас в «ДНР» представляет группу окружения Александра Захарченко, выдворенных из «республики», а также ей нужна власть, чтобы сохранить контроль за полученными при правлении мужа активами (в частности, сети «Первый республиканский супермаркет» и др.).

«Так или иначе, круг лиц, которые выдвигаются от донецкого политикума, уже полностью очерчен. Однако вполне возможно появятся еще фигуры, которые не являются политиками, а являются хозяйственниками, администраторами из числа донецкой региональной элиты», – дополнил россиянин.

Стрелков сомневается, что «выборы» в «ДНР» будут честными. «Это большой вопрос. Если они будут проводиться так же, как сейчас проходят в Российской Федерации, то любой результат нарисуют, и кого захотят назначат. Ясно, что все названные кандидаты так или иначе будут проходить через сито кураторов. И дадут ли им дальше соревноваться между собой, я не знаю. Шансы будут у тех, кому дадут "зеленый свет"», – сказал Стрелков.

«Наиболее серьезных кандидата, которых я сейчас вижу, их три – Пушилин, Ходаковский и Губарев», – резюмировал он.

Сам Стрелков не озвучивал своего желания стать «главой ДНР».

Ранее Стрелков акцентировал, что Пушилин был назначен руководителем «ДНР» с подачи российских кураторов «Л-ДНР», и является марионеткой в их руках. «И.о. главы ДНР» никак не влияет на ситуацию – «какие ему команды из Москвы поступят, такие он и выполнит».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: