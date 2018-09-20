Дело в бизнесе: Стрелков пояснил, почему вдова Захарченко хочет стать «главой ДНР». Новости

На «выборы» «главы ДНР» могут выдвинуть вдову ликвидированного «главы ДНР» Наталью Захарченко. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве высказал бывший командир «ополчения ДНР», «экс-министр обороны» Игорь Стрелков (Гиркин) .

В выдвижении Натальи Захарченко есть два мотива.

Во-первых, вдова сейчас является «лицом в республике» членов группы Александра Захарченко, выдворенных из «ДНР». В эту группу входят «экс-министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»), «экс-замкомандира батальона ДНР», российский писатель Захар Прилепин, «советник главы ДНР» Александр Казаков. Стрелков считает, что именно эта группа инспирировала популистский демарш вдовы якобы на передовую.

«Она вполне может выставить свою кандидатуру, если пройдет сито московских кураторов "ДНР". Ее посещение боевых позиций и громкие заявления свидетельствуют о выборных амбициях – если не у нее самой, то у окружения Захарченко», – сказал Стрелков.

Во-вторых, Наталье Захарченко нужно быть при власти для сохранения активов, которые «глава ДНР» «получил» во время своего руководства «республикой». «Надо тоже понимать, что за время существования республики она вдруг стала владелицей сети супермаркетов в Донецке (сети "Первого республиканского супермаркета", – ред.), поэтому для нее вопрос власти связан с вопросом собственности. Власть для нее – это сохранение контроля над достаточно большими активами, которые свалились фактически с неба в связи с назначением в 2014 году ее мужа главой ДНР», – резюмировал Стрелков.

Как сообщалось ранее, Наталья Захарченко (в девичестве Гладкова) родилась в 1986 году в Донецке, закончила здесь школу № 31, потом училась в техникуме. В детстве занималась музыкой – игрой на аккордеоне. В интервью росСМИ Александр Захарченко неоднократно рассказывал, что Наталья была с ним на передовой и неоднократно участвовала в боевых действиях. Ее позывной – «Мама».

В «группе Захарченко» заявляют, что сейчас рейтинг вдовы в «ДНР» достигает 60%.

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