Местная колбаска ценой повергла в шок: Житель Донецка показал цены на продукты (Фото). Новости

Житель Донецка Игорь Полтавец (на фото) в соцсети рассказал о ценах на продукты питания во временно неподконтрольном украинской власти городе.
Покупки он делал 18 сентября в супермаркете «Парус» (работает на мощностях захваченного супермаркета «Варус»).
Цена за 1 кг:
- капуста белокочанная – 23 руб. (9,7 грн по курсу местного банка на 20.09.18 г.);
- картофель розовый – 17,5 руб. (7,4 грн);
- морковь – 25 руб. (10,5 грн);
- лимон – 175 руб. (73,5 грн);
- яблоки – 55 руб. (23,1 грн);
- свекла – 20 руб. (8,4 грн);
- помидор тепличный – 53 руб. (22,3 грн);
- огурец тепличный – 53 руб. (22,3 грн);
- арбуз – 6 руб. (2,5 грн);
- мясо индейки – 124 руб. (52 грн);
- телятина (ребра) – 269 руб. (113 грн);
- колбаса «Колбико» (местного производства) – 683 руб. (287 грн);
- сушеная пиранья – 560 руб. (235 грн);
- рыбка янтарная – 820 руб. (344,5 грн).
Кроме того, дончанин купил еще ряд продуктов:
- масло подсолнечное (1 л) – 71 руб. (29,8 грн);
- яйца (1 десяток) – 77 руб. (32,4 грн);
- масло (180 г) – 147 руб. (61,8 грн);
- сметана «Геркулес» (420 г) – 89 руб. (37,4 грн);
- батончик «Баунти» – 55 руб. (23,1 грн);
- семечки – 28 руб. (11,8 грн);
- напиток «Дюшес» в стеклянной поллитровой бутылке – 44 руб. (18,5 грн);
- чипсы – 150 руб. (63 грн);
- макароны «Макфа» (0,5 кг) – 47 руб. (грн);
- гречка (800 г) – 44 руб. (19,7 грн);
- горчица (120 г) – 24 руб. (10 грн);
- кисло-сладкий соус – 60 руб. (25,2 грн);
- сухарики к пиву – 46 руб. (19,3 грн).
Житель Донецка приобрел и средство для мытья посуды «Фейри» за 77 руб. (32,4 грн). Все пакетики, как рассказал дончанин, в супермаркете платные – по 1 руб. (0,4 грн) и по 3 руб. (1,3 грн).
Общий чек составил 2100 руб. (882 грн). «Не думайте, что мы здесь скупились на неделю… Это ровно на 2 дня – покушать на семью из двух взрослых», – отметил Игорь.
Он также сказал, что на рынке можно найти продукты немного дешевле, а это – приблизительный средний ценник. И продукты выбирались для семьи.
Пользователи соцсети прокомментировали обзор цен:
- Мария: «По поводу цен в Донецке на сегодня: по ходу к Новому году надо будет почку свою продать, чтоб курятину купить, цены на курицу растут быстрее, чем доллар»;
- Василий: «Местная колбаска своей ценой просто повергла в дикий шок! Умеют ребята. Все для блага человека».
Помимо этого, пользователи соцсетей отмечают, что цены в Донецке такие же, как в Москве и Питере:
- Макс: «Нормальные цены, в Питере такие же примерно»;
- Олег: «Цены как в Москве, плюс-минус 10 руб. (4,2 грн – прим. ред.)».
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