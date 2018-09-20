Мужчина пытался провезти в «ДНР» мобильные телефоны на полмиллиона гривен (Фото). Новости

На Донетчине мужчина попытался подкупить правоохранителей, чтобы провезти мобильные телефоны через КПВВ в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

19 сентября сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины совместно с пограничниками во время несения службы на КПВВ «Гнутово» проведен осмотр автомобиля «Mercedes-Benz Vito». Автомобиль двигался по маршруту «Мариуполь – Макеевка (неподконтрольная украинским властям часть Донецкой обл.)».

В ходе работы совместной досмотровой группы при проведении углубленного осмотра транспортного средства были обнаружены скрытые под обшивкой кузова автомобиля 69 мобильных телефонов «Xiaomi», «Meizu» и «Oukitel», которые нарушитель пытался провезти на временно неподконтрольную украинским властям территорию Украины. Чтобы все же пересечь линию разграничения с товаром, мужчина предложил пограничникам неправомерную выгоду в размере 1 тыс. долл. за содействие в пропуске.

В пресс-службе отметили, что взяткой правоохранители не заинтересовались, а контрабанду – мобильные телефоны на общую сумму 535 тыс. 95 грн, а также автомобиль стоимостью 530 тыс. грн – изъяли. Общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 1 млн 650 тыс. 95 грн.

По данному факту в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за попытку незаконного перемещения товаров. О совершении уголовного преступления за попытку предоставления неправомерной выгоды налоговики и пограничники сообщили представителям Национальной полиции.

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