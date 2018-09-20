Утраченные позиции возвращены: В зоне ООС прошла тренировка танковых резервов (Видео). Новости

Вражеское наступление отражено, утраченные позиции возвращены: в районе Операции объединенных сил прошла тренировка танковых резервов Объединенных сил. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщают в пресс-центре штаба ООС.
В штабе сообщили, что 19 сентября в районе ООС было проведено методическое занятие с руководящим составом воинских частей и командирами общевойсковых резервов. В ходе занятия командиры учились методике и порядку проведения тренировок резервов батальонов, полков и бригад.
Военнослужащие танковых подразделений отработали вопросы ведения огня с закрытых огневых позиций, выхода и ведения огня с огневого рубежа и границы контратаки. Свои действия танкисты прикрывали, устанавливая аэрозольную маскировку с помощью штатных средств. В дальнейшем подобные тренировки, целью которых является поддержание надлежащего уровня боевой готовности резервов, как отметили в штабе, будут продолжаться во всех воинских частях Объединенных сил.
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