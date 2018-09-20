Почти 100 тыс. человек потеряли доступ к своим пенсиям из-за неоправданных ограничений, – Фрейзер . Новости

С апреля по июнь 2018 года почти 100 тыс. переселенцев потеряли пенсии из-за неоправданных ограничений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 19 сентября в ходе брифинга в Киеве заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер (на фото), представляя подготовленный ее ведомством доклад*.

«В этом отчетном периоде имел место новый этап прекращения выплаты пенсий гражданам из зоны конфликта (на Донбассе). За период с апреля по июнь 2018 года почти 100 тыс. человек потеряли доступ к своим пенсиям из-за неоправданных ограничений», – сказала Фрейзер.

«Мы приветствуем решение Верховного Суда от 4 сентября», – добавила она, пояснив, что, согласно этому решению, практика отказа отделениями Пенсионного фонда выплачивать пенсии временно перемещенным лицам признана незаконной.

При этом Фрейзер подчеркнула, что в ООН считают, что должна быть изменена вся процедура. «Право на пенсию не может быть связано с регистрацией в качестве ВПЛ», – отметила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

*Доклад о ситуации с правами человека в Украине основывается на информации, собранной путем проведения интервью (с жертвами, свидетелями, родственниками жертв и адвокатами) во время поездок на места, встреч с представителями правительства, гражданским обществом и другими собеседниками, мониторинга судебных заседаний, а также анализа судебных документов, официальных докладов, информации из открытых источников и других материалов. Выводы, представленные в этом докладе, основываются на данных, полученных во время проведения 177 детальных интервью со свидетелями и жертвами нарушений и ущемлений прав человека, а также во время поездок в населенные пункты, расположенные по обе стороны от линии соприкосновения. В документе охвачен период с 16 мая по 15 августа 2018 года.

Напомним, 3 мая 2018 года ВСУ завершил рассмотрение образцового дела по обжалованию прекращения выплаты пенсии и ее возобновления пенсионерке-переселенцу и принял решение, которым удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал восстановить выплату пенсии пенсионерке с апреля 2017 года. Женщине первоначально отказали в выплатах в связи с тем, что она не прошла проверку по месту регистрации в качестве переселенца. Пенсионный фонд Украины обжаловал это решение Верховного суда в образцовом деле, из-за этого сотни судебных исков пенсионеров-переселенцев о восстановлении пенсионных выплат на сегодняшний день «заморожены». Только среди клиентов БФ «Право на защиту» несколько десятков переселенцев пожилого возраста умерли, не дождавшись решения судов о восстановлении выплат пенсий.

4 сентября Большая палата ВСУ встала на сторону гражданки и своим решением отклонила апелляцию Пенсионного фонда в образцовом деле об отмене пенсии. Это решение суда вступило в законную силу, не подлежит обжалованию и является обязательным для учета судами других инстанций.

Читайте также: