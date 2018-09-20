Ситуация в пунктах пропуска утром 20 сентября: Проезда ожидали 175 автомобиле. Новости

Сегодня утром, 20 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 42,8 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9410 человек и 1030 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9650 человек и 1700 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8150 человек и 1490 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3880 человек и 860 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11690 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 175 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/45;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Наталья: «8:26. По Горловке в сторону Бахмута машин приблизительно 20-25».

КПВВ «Гнутово»:

«Шатун»: «7:10. Пищевик в сторону Мариуполя: очередь в Куликово».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Kasmir»: «6:55. З Луганська в Станицю багато автівок, автобусів. Поставили ментів, випускають порційнно з міста».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.