В ООН сообщили, сколько детских жизней забрал конфликт на Донбассе. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе забрал жизни как минимум 144 детей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 19 сентября в ходе брифинга в Киеве заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер (на фото), представляя подготовленный ее ведомством доклад*.

По ее словам, 19 июля в неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) двое мальчиков и их бабушка были ранены из-за взрыва ручной гранаты, которая была у одного из мальчиков.

В представленном Фионой Фрейзер докладе отмечено, что вооруженный конфликт на Донбассе забрал жизни как минимум 144 детей: погибли 96 мальчиков и 48 девочек.

Также в документе говорится, что как минимум 263 ребенка были ранены: 156 мальчиков, 85 девочек и 22 ребенка, чей пол неизвестен.

*Доклад о ситуации с правами человека в Украине основывается на информации, собранной путем проведения интервью (с жертвами, свидетелями, родственниками жертв и адвокатами) во время поездок на места, встреч с представителями правительства, гражданским обществом и другими собеседниками, мониторинга судебных заседаний, а также анализа судебных документов, официальных докладов, информации из открытых источников и других материалов. Выводы, представленные в этом докладе, основываются на данных, полученных во время проведения 177 детальных интервью со свидетелями и жертвами нарушений и ущемлений прав человека, а также во время поездок в населенные пункты, расположенные по обе стороны от линии соприкосновения. В документе охвачен период с 16 мая по 15 августа 2018 года.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» двое детей и их бабушка получили ранения различной степени в результате взрыва гранаты.

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