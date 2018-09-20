Интересы Украины в «ДНР» и «ЛНР» сейчас представляют кураторы Кремля, – Стрелков (Гиркин). Новости

Интересы Украины на неподконтрольных территориях Донбасса сейчас представляют кураторы Кремля, которые всеми средствами пытаются интегрировать «ДНР» и «ЛНР» в состав Украинского государства. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил бывший командир «ополчения ДНР», «экс-министр обороны» Игорь Стрелков (Гиркин).

«В какой-то степени интересы Украины представляют сейчас наши московские кураторы. Если все ДНР/ЛНР практически поголовно высказались за воссоединение с Россией, готовы были высказаться и высказались бы, если бы этот вопрос не был бы за несколько дней исключен из бюллетеней», – говорит он.

«В любом случае, они высказались за независимость республик с прицелом, что когда-нибудь они повторят путь Крыма. Кремль упорно, как заталкивал в рамках Минских договоренностей Донбасс обратно в состав Украины, которая якобы когда-то будет федеральной, так и продолжает это делать», – продолжил Гиркин.

По его словам, на данный момент «главные лоббисты Украины на Донбассе – это Кремль». «Пока остается в силе этот мертворожденный Минский формат. Он изначально был таким. Изначально всем более-менее разбирающимся в украинской ситуации и общемировой ситуации людям было ясно, что Украина никогда не пойдет на федерализацию, поскольку данный выход из положения абсолютно не устраивает тех, кто в свое время организовал Майдан и антитеррористическую операцию, не устраивает Вашингтон, не устраивает мировое сообщество», – сказал он.

Стрелков также заявил, что для США и стран Запада война на Донбассе – это «всего лишь инструмент для ослабления Российской Федерации».

Он также считает, что после ликвидации Александра Захарченко внешняя и внутренняя политика «ДНР» изменится только в том случае, если в этих направлениях изменится политика Кремля.

Напомним, 7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Захарченко. На 11 ноября назначены выборы «главы ДНР» и состава «народного совета ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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