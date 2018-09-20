«Свержение» Плотницкого и смерть Захарченко: Стрелков (Гиркин) рассказал о «переворотах» в «ДНР» и ЛНР». Новости

Россия полностью контролирует незаконные вооруженные формирования в «ДНР» и «ЛНР», как и ситуацию с «руководителями республик». Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил бывший командир «ополчения ДНР», «экс-министр обороны» Игорь Стрелков (Гиркин).

«Свержение Плотницкого, как вы, наверное, догадываетесь, было действительно санкционировано Москвой, иначе бы его не свергли. Но, то, что Плотницкий, как публиковали в интернете, спокойно сидит в московском ресторане "То да сё", и спокойно питается, а не вовсе не в "матросской тишине", как говорили, это просто показатель, как бы убрали Захарченко, если бы его действительно хотел убрать Кремль», – сказал он.

«Сопротивляться воле Кремля Захарченко бы никогда не смог, тем более, как после того, как в течение весны-лета были полностью расформированы и влиты в корпуса все законные и незаконные вооруженные формирования, типа того же спецназа министерства по налогам и сборам, которым руководил Тимофеев ("Ташкент", – прим. ред.), спецназа министерства внутренних дел, казачьей национальной гвардии и так далее. Все эти подразделения и части были расформированы», – продолжил Стрелков.

По его словам, на момент убийства Александра Захарченко у него своих «военных сил» уже не было. «А корпуса ему не подчинялись и не подчиняются. Он был только номинальным главнокомандующим. И нынешнее расформирование министерства обороны, превращение его в управление народной милиции – это просто констатация факта того, что нет своей обороны у республики», – заявил он.

«Корпуса сейчас являются ухудшенным филиалом Российской Федерации. Ухудшенным потому, что состояние их, боеспособность по многим важным направлениям ниже всякой критики. Я считаю, что непосредственно Кремль не причастен к убийству Захарченко», – добавил «экс-министр обороны ДНР».

Ранее Стрелков акцентировал, что Пушилин был назначен руководителем «ДНР» с подачи российских кураторов «Л-ДНР», и является марионеткой в их руках.

Напомним, что 23 ноября 2017 года после переворота в «ЛНР» прежний «глава республики» Игорь Плотницкий бежал в Россию. 24 ноября «МГБ ЛНР» сообщило, что Плотницкий подал в отставку. СБУ подтвердило, что по состоянию на 15 января Плотницкий находился в России. По информации прокремлевского издания «Росбалт», сейчас Плотницкий якобы содержится под стражей на территории России, «основания – сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытка "сдачи" Донбасса Киеву». Кроме того «экс-главе ЛНР» вменяют растрату государственных средств, превышение власти и должностных полномочий. Об аресте Плотницкого также говорили украинский политолог Виктор Небоженко, народный депутат Игорь Мосийчук.

Также сообщалось, что начальник личной охраны бывшего «главы ЛНР» Игоря Плотницкого якобы умер в одном из российских СИЗО.

Кроме того в России задержали одного из основателей известной корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана. После чего Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Также Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила в розыск «экс-главу ЛНР» Игоря Плотницкого и получила разрешение следственного судьи на его задержание с целью доставить в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Захарченко. На 11 ноября назначены выборы «главы ДНР» и состава «народного совета ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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