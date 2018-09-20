На Донетчине обсуждали вопрос обеспечения переселенцев жильем (Фото). Новости

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць обсудил с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгием Тукой вопросы обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Встреча, на которой рассматривались вопросы обеспечения переселенцев жильем, состоялась 19 сентября в Краматорске (Донецкая обл.).

Как отметил во время встречи Александр Куць, для переселенцев нужно строить жилье. «Старый жилой фонд нуждается в реконструкции. Ремонт поврежденных зданий иногда может превышать стоимость новостройки. Но мы не имеем возможности самостоятельно вести застройку. И приобрести на вторичном рынке нормальную квартиру сейчас является проблемой», – подчеркнул глава области.

В свою очередь Георгий Тука пообещал помочь в решении вопроса по обеспечению внутренне перемещенных лиц жильем.

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