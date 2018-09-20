Сводка из зоны ООС за 19 сентября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования 4 раза применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В ходе боевого столкновения 1 военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. НВФ вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, днем ​​из минометов калибром 82 мм противник обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Лебединское и Водяное. Опорный пункт украинских войск у Крымского противник также обстрелял уже вечером из миномета калибром 120 мм. Кроме того, под огонь противотанкового ракетного комплекса попала позиция Объединенных сил неподалеку Луганского.

С начала текущих суток противник дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Чермалык.

В «ДНР» уверяют, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 22 раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 356 единиц. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Под огнем оказались район "Вольво-центра" и село Спартак к северу от Донецка, прилегающие к Ясиноватой села Минеральное и Крутая Балка, поселок шахты имени Гагарина в Горловке, поселки Доломитное, Широкая Балка и Зайцево на севере Горловки, а также села Дзержинское (после переим.: Азов – прим. ред.), Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.), Саханка, Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.)».

Также в «ДНР» заявили, что сегодня «с 06:00 по 06:40 украинские силовики открыли огонь из минометов по селам Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.), Саханка и Безыменное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки нарушили "режим тишины", обстреляв позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Донецкий, Желобок, Фрунзе, Лозовое и Сокольники. Огонь велся из минометов калибрами 120-мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических гранатометов станковых, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия».