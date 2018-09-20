В «ДНР» заявили, что не планируют сокращать комендантский час. Новости

В «ДНР» не планируют сокращать комендантский час. Об этом 19 сентября заявил «и. о. главы ДНР» Денис Пушилин (на фото), передают местные интернет-ресурсы.

Пушилин напомнил об убийстве «главы ДНР» Александра Захарченко. «К сожалению, существует угроза гражданскому населению», – уверяет он.

Как утверждает «и. о. главы ДНР», «правоохранители» «предотвращают эти угрозы благодаря тому, что действует комендантский час». «Вносить какие-то изменения пока нецелесообразно, слишком понизится уровень безопасности», – заявил Пушилин.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября в «ДНР» в связи с гибелью «главы республики» Александра Захарченко продлено действие комендантского часа, который начинается в 23:00. До этого в «ДНР» сократили комендантский час, с июля он был установлен в пределах с 01:00 до 05:00.

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. «И.о. главы ДНР» стал Дмитрий Трапезников. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

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