Есть информация, которой я не могу поделиться: Стрелков (Гиркин) об убийстве Захарченко в «ДНР». Новости

Убийство «главы ДНР» Александра Захарченко привело к растерянности в «республике», но у Кремля не было мотивов его убивать, потому что можно было просто отстранить, также, как это произошло в ходе «переворота в ЛНР» с Игорем Плотницким. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил бывший командир «ополчения ДНР», «экс-министр обороны» Игорь Стрелков (Гиркин).

«Во-первых, у меня есть информация, которой я не могу поделиться, которая свидетельствует не о панике, а об определенной растерянности, к чему привело это убийство. Во-вторых, я не вижу мотива, зачем надо было его убивать», – говорит он.

«Если бы его, допустим, устранение и обвинение в этом киевских "партнеров" привело бы сразу к обострению боевых действий, было бы использовано, как предлог для обострения боевых действий, тогда можно было бы подозревать, но на самом деле – не изменилось фактически ничего за время, прошедшее после убийства», – продолжил Стрелков.

При этом он отметил, что в Кремле «немного изменилась риторика». «Но как волны по воде, постепенно они (разговоры об убийстве Захарченко, – прим. ред.) затухают, и все возвращается в состояние стоячего "минского болота". Я не вижу мотивов Кремля, которые могли бы толкнуть его на подобные действия. Сменить можно было бы также, как Плотницкого: вызвать в Москву, где он периодически появлялся, и просто оставить здесь. Никаких проблем бы это не вызвало, вообще», – заявил «экс-министр обороны ДНР».

Ранее Стрелков акцентировал, что Денис Пушилин был назначен руководителем «ДНР» с подачи российских кураторов «Л-ДНР», и является марионеткой в их руках. Он также сообщил, что Россия взяла под полный контроль незаконные вооруженные формирования на неподконтрольном Украине Донбассе.

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. «И.о. главы ДНР» стал Дмитрий Трапезников. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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