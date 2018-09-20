В Верховной Раде сегодня проголосуют за изменения в Конституцию Украины. Новости

Сегодня, 20 сентября, в Верховной Раде Украины будут голосовать за законопроект об изменениях в Конституцию относительно фиксации внешнеполитического курса страны по вступлению в Европейский Союз и НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе своего выступления в рамках ежегодного обращения к парламенту на заседании Верховной Рады Украины заявил президент Петр Порошенко.
«Сегодня в этом зале Верховной Рады Украины будут голосовать за изменения в Основной закон о необратимости курса Украины по членству в Европейском Союзе и организации Североатлантического договора», – сказал он.
Президент призвал народных депутатов Украины поддержать эту инициативу и направить этот документ на экспертизу Конституционного суда. «Этот проект целиком соответствует нашим национальным интересам и соответствует настроениям абсолютного большинства нашего общества», – подчеркнул Порошенко.
Напомним, законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)» 3 сентября 2018 г. внес на рассмотрение парламента президент Украины Петр Порошенко.
Читайте также:
- Нужен ли Западу форпост: Политолог о вступлении Украины в НАТО
- Как проголосовали бы в Украине на референдуме о вступлении в НАТО (Инфографика)
- Будет ли «зонтик безопасности» НАТО раскрыт над Донбассом, – мнение
- Курс в ЕС и НАТО: Что предлагает Порошенко изменить в Конституции Украины
- Интеграция в НАТО и ЕС: Порошенко предлагает Раде закрепить стремления Украины в Конституции
- НАТО выступает за политическое урегулирование ситуации вокруг Украины, – Столтенберг
- Это не зависит от Конституции: Экс-генсек НАТО о членстве Украины в Альянсе
- По опыту Македонии: Комиссия НАТО будет следить за выборами в Украине
- Восточный фланг НАТО: Украина идет в Альянс не с пустыми руками
- Помахать рукой Москве: Порошенко о закреплении курса в НАТО в Конституции Украины
- Бухарестский саммит НАТО: Порошенко назвал причины войны на Донбассе
- Диалог Украины с НАТО вышел на уровень союзников, – Порошенко
Комментарии