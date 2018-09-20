В Верховной Раде сегодня проголосуют за изменения в Конституцию Украины. Новости

Сегодня, 20 сентября, в Верховной Раде Украины будут голосовать за законопроект об изменениях в Конституцию относительно фиксации внешнеполитического курса страны по вступлению в Европейский Союз и НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе своего выступления в рамках ежегодного обращения к парламенту на заседании Верховной Рады Украины заявил президент Петр Порошенко.

«Сегодня в этом зале Верховной Рады Украины будут голосовать за изменения в Основной закон о необратимости курса Украины по членству в Европейском Союзе и организации Североатлантического договора», – сказал он.

Президент призвал народных депутатов Украины поддержать эту инициативу и направить этот документ на экспертизу Конституционного суда. «Этот проект целиком соответствует нашим национальным интересам и соответствует настроениям абсолютного большинства нашего общества», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)» 3 сентября 2018 г. внес на рассмотрение парламента президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также: