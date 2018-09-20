В очередях на КПВВ на Донбассе за три месяца скончались шесть человек, – доклад ООН. Новости

Летом текущего года 6 человек скончались, ожидая своей очереди для пересечения линии разграничения на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в квартальном Докладе о ситуации с правами человека в Украине* Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, представленном в Киеве 19 сентября.

В документе отмечается, что люди, пересекающие линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) летом 2018 года, подвергались воздействию высоких летних температур, не имея при этом доступа к надлежащим санитарным сооружениям или медицинским пунктам.

Также в докладе говорится о том, что на КПВВ «Станица Луганская» (на территории, подконтрольной украинским властям) ежедневно отмечались ситуации с ухудшением самочувствия у людей. Количество лиц, с которыми случались инциденты, связанные со здоровьем, ежедневно доходило до 100. «Условия в Станице Луганской – единственном официальном маршруте пересечения в Луганской области – вызывают особую тревогу. Этот переход, открытый только для пешеходов, вынуждает лиц, желающих пересечь линию соприкосновения в любом направлении, провести несколько часов в очередях», – говорится в докладе.

«По меньшей мере 6 человек (5 мужчин и 1 женщина) скончались, ожидая своей очереди на переход через КПВВ», – также отмечено в документе.

При этом Министерство обороны разработало проект постановления, которым будет регулироваться порядок перемещения лиц и товаров через линию соприкосновения. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что этот проект содержит элементы, которые должны устранить некоторые из проблем, с которыми сталкиваются гражданские люди при пересечении линии соприкосновения. «В частности, Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации определены этим документом как органы, ответственные за содержание соответствующих КПВВ; порядок позволяет переходить на территорию, контролируемую правительством, детям, рожденным после 2014 года, с документами, подтверждающими факт рождения, выданными на территории, контролируемой вооруженными группами; в нем пересмотрен подход к регулированию перемещения товаров через линию соприкосновения. УВКПЧ неуклонно отстаивало необходимость внесения этих изменений и, совместно с партнерами из Кластера по вопросам защиты, подавало правительству замечания и предложения по проекту постановления, который еще предстоит окончательно оформить», – поясняется в документе.

*Доклад о ситуации с правами человека в Украине основывается на информации, собранной путем проведения интервью (с жертвами, свидетелями, родственниками жертв и адвокатами) во время поездок на места, встреч с представителями правительства, гражданским обществом и другими собеседниками, мониторинга судебных заседаний, а также анализа судебных документов, официальных докладов, информации из открытых источников и других материалов. Выводы, представленные в этом докладе, основываются на данных, полученных во время проведения 177 детальных интервью со свидетелями и жертвами нарушений и ущемлений прав человека, а также во время поездок в населенные пункты, расположенные по обе стороны от линии соприкосновения. В документе охвачен период с 16 мая по 15 августа 2018 года.

Напомним, 8 сентября в полдень возобновил свою работу КПВВ «Станица Луганская», который был закрыт на время проведения ремонтных работ со 2 по 7 сентября. Обустройство единственного действующего КПВВ «Станица Луганская» в пределах дорожного коридора в Луганской области проведено с целью ускорения пересечения линии разграничения гражданами, а также улучшения условий пребывания там сотрудников, обеспечивающих его работу. По словам председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, на обновленном КПВВ «Станица Луганская» сократятся многочасовые очереди.

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