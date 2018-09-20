Супрун призвала ВОЗ проанализировать ситуацию с вакцинацией на неподконтрольном Донбассе. Новости

В Министерстве здравоохранения Украины призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проанализировать ситуацию с уровнем охвата вакцинацией неподконтрольных украинским властям частей Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом 19 сентября на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун (на фото).

По ее словам, в Риме (Италия) состоялось 68-е заседание Регионального европейского комитета ВОЗ, где Супрун представила международным партнерам трансформацию системы здравоохранения Украины.

Также Супрун приняла участие в дискуссии касательно сферы общественного здоровья. «Среди глобальных вызовов, с которыми нам нужно готовиться вместе со всем европейским регионом – это прежде всего вопрос вакцинации. Необходимо усиливать совместные мероприятия по антивакцинальным настроениям и повышать роль в этом первичной медицинской помощи», – считает и.о. министра.

«Призвала ВОЗ провести оценку программы вакцинации на оккупированных Россией территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей», – добавила она.

Напомним, в Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок – в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и международной практики.

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