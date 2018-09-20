Полное «размосковление»: Порошенко рассказал о курсе Украины. Новости

Украина планомерно двигается в направлении европейской интеграции и избавляется от советского прошлого. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе своего выступления в рамках ежегодного обращения к парламенту на заседании Верховной Рады Украины заявил президент Петр Порошенко.

«В этот понедельник я своим указом ввел в действие решение СНБО Украины не продлевать договор о так называемой "дружбе" с Россией. Министерство иностранных дел направит ноту в Москву, а я подам в парламент соответствующий законопроект, потому что последнее слово в этом вопросе – за Верховной Радой Украины», – сказал он.

«Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине и после того, как вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет», – продолжил Порошенко.

По его словам, в конце августа исполком СНГ официально подтвердил, что Украина закрыла представительство в его уставных органах.

«В Киев прибыли экзархи Вселенского патриарха. Прибыли готовить решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной православной церкви. Мы с вами делаем чрезвычайно важное дело, и мы точно победим. Дело, которое митрополит Иларион (Огиенко) называл делом "полного размосковления " нашей церкви», – отметил президент.

«Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обнародовала отчет о соблюдении радиостанциями квот по украинскому языку. Приятно констатировать, что абсолютное большинство радиокомпаний норму законов перевыполняют», – добавил он.

Порошенко также поблагодарил народных депутатов за поддержку законопроекта об изменении в военных уставах, которым внедрено приветствие «Слава Украине! Героям слава!», и выразил надежду, что до 14 октября после принятия в парламенте подпишет этот документ. Он также заявил, что перечисленные события – часть государственной проукраинской и проевропейской стратегии и свидетельство разрыва Украины с прошлым.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в Верховной Раде Украины будут голосовать за законопроект об изменениях в Конституцию относительно фиксации внешнеполитического курса страны по вступлению в Европейский Союз и НАТО.

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