Из-за войны на Донбассе Украина потеряла 20% промышленного потенциала, – Порошенко. Новости

Из-за войны на Донбассе и агрессии России Украина потеряла 20% промышленного потенциала, что отразилось на всей экономике страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе своего выступления в рамках ежегодного обращения к парламенту на заседании Верховной Рады Украины заявил президент Петр Порошенко, объясняя внешнеполитический курс страны в ЕС и НАТО.

«Я точно знаю, что мы ни в чем не ошиблись и не согрешили в вопросах стратегии. Сделать сильную и успешную Украину неотъемлемой и бесспорной частью Европы без любой перспективы возвращения в зону российского влияния – это и есть наша цель, наша амбиция, наша миссия», – сказал он.

По его словам, сейчас внутренняя и внешняя ситуация в Украине «не такая драматичная, как в 2014 году», но украинским властям многое не удалось.

«Не удалось остановить войну и восстановить территориальную целостность страны. Вследствие агрессии утрачено 20% промышленного потенциала Украины. Это спровоцировало "эффект домино" для всей украинской экономики. Вместе с одновременным закрытием Россией своего рынка товаров это привело к глубокому социальному кризису», – заявил Порошенко.

«Мы выстояли и восстановили рост [экономики], но большинство украинцев пока что не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно: и по регионам, и по социальным, и по возрастным группам. Особенно незащищенными остаются пенсионеры», – добавил президент.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в Верховной Раде Украины будут голосовать за законопроект об изменениях в Конституцию относительно фиксации внешнеполитического курса страны по вступлению в Европейский Союз и НАТО.

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