НВФ обстреляли Широкино из тяжелой артиллерии, – СЦКК (Фото). Новости

Сегодня, 20 сентября, в направлении Широкино (Донецкая обл.) незаконные вооруженные формирования применили артиллерию калибром 122 мм, запрещенную Минскими соглашениями. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК на странице штаба Операции объединенных сил.

«Сообщение об обстреле вооруженными формированиями Российской Федерации населенного пункта Широкино поступило в 7:00 20 сентября 2018 года», – отметили в СЦКК.

Группа офицеров украинской стороны СЦКК прибыла на место обстрела, где выяснила, что огонь велся со стороны неподконтрольного украинским властям населенного пункта Саханка и продолжался с 06:05 до 06:25. При этом применялась как стрелковое оружие, так и артиллерия, запрещенная Минскими соглашениями.

В СЦКК уточнили, что зафиксированы места попаданий артиллерийских снарядов калибром 122 мм по ул. Советской на западной окраине Широкино. Разрушений и пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано.

Также в СЦКК сообщают, что расстояние от места обстрела до ближайших позиций Вооруженных сил Украины составляет около 1 км, что, по мнению офицеров, говорит об умышленном ведении огня незаконными вооруженными формированиями в сторону гражданского населения.

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