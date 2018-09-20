Блицкриг Путина и «русская весна» «захлебнулись» на Донбассе, – Порошенко. Новости

Планы Кремля по вооруженной агрессии в Украине и аннексии ее территорий были разрушены за считанные месяцы на Донбассе, благодаря усилиям украинской армии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе своего выступления в рамках ежегодного обращения к парламенту на заседании Верховной Рады Украины заявил президент Петр Порошенко, объясняя внешнеполитический курс страны в ЕС и НАТО.

«Все наши международные партнеры говорят, что за последние 4 года нам удалось сделать больше, чем за предыдущие 23 года. Мы сохранили страну. Кремлевская "Барбаросса", путинский блицкриг, план "русская весна" – все это захлебнулось за считанные месяцы», – заявил он.

«Мы создали армию, которая освободила две трети территории Донбасса, которые были оккупированы весной 2014 года, армию, которая локализовала конфликт и крепко удерживает оборону на линии фронта. Она защищает страну по всему периметру украинско-российской границы», – продолжил Порошенко.

По его словам, украинским властям удалось укрепить и международный авторитет страны, а также сформировать трансатлантическую коалицию с режимом санкций против России. «Мы с вами подписали и выиграли у Кремля дипломатический бой за подписание Соглашения об ассоциации и углубленную зону свободной торговли с ЕС, и, наконец, начали получать от этого первые весомые результаты. Мы соскочили с российской "газовой иглы", на которой сидели много лет», – отметил президент.

«Уже два года не покупаем газ в "Газпроме", а блестящая победа с иском на 4 млрд долл. в Стокгольмском арбитраже сняла с нас непосильную ношу кабальных газовых соглашений 2009 года, из-за которых Украина переплатила Кремлю десятки миллиардов долларов. Избежать дефолта с конца 2016 года – тоже наше достижение. Возобновили экономический рост. Позавчера Госстат уточнил, что во втором квартале ВВП увеличился на 3,8%. Это не та цифра, которая нас полностью устраивает, но это – твердый показатель экономического роста страны», – добавил Порошенко.

Он также акцентировал, что из-за войны на Донбассе и агрессии России Украина потеряла 20% промышленного потенциала, что отразилось на всей экономике страны, но украинским властям не удалось остановить войну и восстановить территориальную целостность Украины.

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