Порошенко требует нестандартных ответов украинских военных на провокации России на Донбассе. Новости

В 2014 году, когда начался вооруженный конфликт на Донбассе, только 6 тыс. полностью готовых к бою украинских военных могли выставить Вооруженные силы Украины в зоне боевых действий, а сейчас украинская армия должна «взять планку другой высоты». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе своего выступления в рамках ежегодного обращения к парламенту на заседании Верховной Рады Украины заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, до 2014 года в Украине годами сокращали личный состав, «распродавали оружие и транжирили имущество». «В результате наши воины вышли защищать Отечество босиком и голыми руками против крупнейшей армии на континенте. Тем не менее, сконцентрировав все имеющиеся на тот момент ресурсы, благодаря мужеству воинов и мощному волонтерскому движению, благодаря добровольцам мы остановили агрессора», – сказал он.

«Летом 2014 года много времени и немало денег приходилось тратить на еду, одежду, обувь, аптечки, шлемы. Бронежилеты для большинства [воинских] частей были вообще сняты с вооружения и не планировали закупаться, также, как и разгрузки, и другие необходимые вещи. Собирали все это с миру по нитке. Сегодня мы должны взять планку совсем другой высоты – это новые технологии, модернизация, довооружение и перевооружение, точный переход на стандарты НАТО с учетом нашего уникального опыта по отпору российской агрессии», – продолжил Порошенко.

Он уточнил, что перевооружение украинской армии сейчас происходит на основе стратегии импортозамещения, в ходе которой Украина уже тотально не зависит от поставок комплектующих из Российской Федерации.

«В 2013 году эта зависимость для различных видов вооружений достигала уровня от 50% до 70%... Мы вышли на уровень 3% ВВП на оборону – это впервые за годы независимости Украины и это огромное достижение. Это ощутимо для государственного бюджета и экономики, но довольно скромно по сравнению с военными расходами страны-агрессора. Наши оборонные нужды точно значительно превышают наши возможности. И мы должны вместе с вами найти нестандартные выходы. Общество, Вооруженные силы ожидают прорывных и системных решений в сфере обороны. Я требую от военного руководства нестандартных и асимметричных ответов на любые сценарии и планы противника», – подчеркнул Порошенко.

Президент также акцентировал, что из-за войны на Донбассе и агрессии России Украина потеряла 20% промышленного потенциала, что отразилось на всей экономике страны, но украинским властям не удалось остановить войну и восстановить территориальную целостность Украины.

Напомним, в ходе своего сегодняшнего выступления в парламенте президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов поддержать изменения в Основной закон. После его выступления в парламенте Верховная Рада Украины включила в повестку дня законопроект об изменениях в Конституцию.

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