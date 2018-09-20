В Мариуполе автомобиль «Daewoo» сбил пьяного пешехода (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 20 сентября, автомобиль «Daewoo» сбил пьяного пешехода.
ДТП произошло на ул. 130-й Таганрогской Дивизии: автомобиль «Daewoo» сбил мужчину-пешехода возрастом около 50 лет. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и переходил дорогу в неположенном месте. За рулем машины был полицейский. В этот день у него выходной.
Источник: Mnews
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