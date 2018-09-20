Украина должна нарастить оборону акватории и побережья Азовского моря, – Порошенко. Новости

Перед украинскими военными в ближайшем будущем на повестке дня стоит задача по наращиванию обороны акватории и побережья Азовского моря. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе своего выступления в рамках ежегодного обращения к парламенту на заседании Верховной Рады Украины заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, сейчас украинская армия осваивает современные формы противостояния противнику во всех сферах, включая информационную и киберпространство. «Высокоточные и дальнобойные средства огневого поражения, высокотехнологичная разведка, эффективные системы управления, космическая поддержка, эшелонированная ПВО, мощные, созданные нами, силы спецопераций, восстановленные ВМС и другие признаки современной армии должны стать и постепенно становятся реальностью в Украине», – сказал он.

«Мы уже с этого года планируем активную разработку, подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения, высокоточных боеприпасов для новейших систем артиллерии, бронетанковой техники, высокоточных других средств поражения. На повестку дня ближайшего времени выходит наращивание обороны украинской части акватории и побережья Азовского моря», – продолжил Порошенко.

Президент Украины также потребовал от Минобороны и Генерального штаба ВСУ ускорить в оборонном секторе достижение стандартов НАТО.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года.

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