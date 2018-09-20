Ситуация в пунктах пропуска днем 20 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Анна: «Горловка. 09:25. Пешеходная очередь до 350 человек, автомобильная – 160 автобусов и микроавтобусов 35 на выезд».

КПВВ «Марьинка»:

Женя: «8:37. На "Каргилле" очередь на мосту, льготы машин 40»;

Владимир: «11:35. "Каргилл" в Европу: штук 150 в основной и 50 в льготной».

КПВВ «Новотроицкое»:

Евгений: «11:12. До поворота. Еленовка. Льгота – половина обычной»;

Николай: «12:50. Еленовка. Очередь в сторону Мариуполя до третьего туалета».

КПВВ «Гнутово»:

Виталий: «9:05. В Мариуполь полная ***а! Минимум 50 машин, движение очень слабое. Много блатных и нищих».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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