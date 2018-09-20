Российская агрессия на Донбассе застала Запад врасплох, – Порошенко. Новости

Самыми надежными союзниками ВСУ в защите интересов Украины по восстановлению территориальной целостности страны являются дипломаты, которым сейчас приходится работать в чрезвычайно сложных условиях, поскольку российская агрессия на Донбассе застала страны Запада врасплох. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе своего выступления в рамках ежегодного обращения к парламенту на заседании Верховной Рады Украины заявил президент Петр Порошенко.

«Мир лихорадит, глобальная и региональные системы безопасности неэффективно работают и находятся под большой угрозой. Украина находится в эпицентре процессов, которые определяют будущее континента и мира», – сказал он.

По его словам, российская агрессия на Донбассе «застала Запад врасплох», хотя при этом были проигнорированы все важные сигналы, в частности провокация РФ на Тузле и «откровенно агрессивное выступление российского президента на Мюнхенском форуме в 2007 году, где он в принципе всех обо всем предупреждал».

«И первая реакция на оккупацию Крыма оказалась на удивление вялой и "беззубой". Но даже теперь – после тысяч вызванных Россией жертв на Донбассе, после трагедии MH17, после Сирии, после Солсбери на Западе немало желающих заглянуть Путину в душу, или еще не знаю куда. И мне интересно, а что вы хотите там увидеть? Все же и так у всех на глазах», – заявил Порошенко.

«Глубоко ошибается тот, кто думает, что российская агрессия автоматически обеспечивает нам автоматическую поддержку Запада. Это не так. И за поддержку нужно ежедневно бороться. За 4,5 года нам удалось не просто создать и сохранить мощную трансатлантическую коалицию в поддержку Украины, но и значительно расширить и укрепить ее. Принцип "ничего об Украине без Украины" стал аксиомой международной политики. Предложения его нарушить и договориться у нас за спиной время от времени фактически вытекают каждый месяц и тут же нами гасятся», – резюмировал он.

Президент также поблагодарил украинский парламент и Кабинет министров за принятие закона «О дипломатической службе» и увеличение финансирования украинской дипломатии.

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