Порошенко сообщил, когда заработает закон об особом статусе Донбасса. Новости

Закон об особом статусе Донбасса в случае его продления парламентом вступит в силу только после введения на неподконтрольную Украине территорию миротворческой миссии ООН. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе своего выступления в рамках ежегодного обращения к парламенту на заседании Верховной Рады Украины заявил президент Петр Порошенко.

«Должен быть продемонстрирован реальный прогресс в урегулировании [конфликта], главным индикатором которого является согласование параметров развертывания на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН. И об этом я буду говорить на следующей неделе во время визита и выступления в Нью-Йорке в Генеральной ассамблее ООН», – сказал он.

«Обязательно на всей территории Украины миссия должна быть развернута, обязательно с ее выходом на украинско-российскую границу. Это позволит создать условия для выполнения части Минских договоренностей, включая вывод российских войск с оккупированной украинской территории. Если этого не произойдет, закон об особом порядке местного самоуправления так и не заработает. Такая должна быть наша логика. Вся ответственность за срыв Минского процесса точно должна лечь на Россию», – заявил Порошенко.

Президент Украины также отметил, что именно благодаря Минским договоренностям удалось остановить активную фазу российской агрессии на Донбассе и добиться режима санкций против РФ. «И главное – выиграть время и для развития армии, и для перехода от мобилизации к контрактному комплектованию фронтовых подразделений», – добавил он.

Порошенко также выразил уверенность, что действие закона об особом статусе Донбасса в этом году будет продлено, но сообщил, что риск смягчения санкций сохраняется.

Читайте также: