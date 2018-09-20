У Украины есть право: Порошенко о силовом сценарии для Донбасса и компромиссах. Новости

Украина будет добиваться установления настоящего мира на Донбассе политико-дипломатическим путем, не забывая развивать и укреплять при этом собственную армию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе своего выступления в рамках ежегодного обращения к парламенту на заседании Верховной Рады Украины заявил президент Петр Порошенко.

«Кремль пытается убедить наших союзников в якобы подготовке Украиной силового сценария освобождения Донбасса. Конечно, у нас должна быть подобная опция. Любая армия должна быть готова к любым сценариям. У Украины есть право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН. И мы на этом отдельно акцентировали в недавно принятом законе о реинтеграции Донбасса», – сказал он.

«Но наша стратегия мира заключается в его достижении политико-дипломатическим путем, потому что именно такой вариант является оптимальным для Украины и соответствует нашим национальным интересам. Нападение России началось с попытки аннексии Крыма, и его возвращением оно должно завершиться, включая возмещение нанесенного ущерба и предоставлением в этот раз уже действенных гарантий неповторения агрессии», – заявил Порошенко.

По его словам, за это Украина борется в международных судах и убеждает весь мир, что любые уступки России без восстановления территориальной целостности Украины – это поражение прав и свобод. «Вопрос суверенитета, территориальной целостности Украины и нашего цивилизационного выбора не является и, я подчеркиваю, и не будет предметом компромисса... В вопросах же, которые не являются вопросом "быть или не быть", мы, конечно, готовы к дипломатической гибкости. Ведь на самом деле легкой и простой дороги к миру нет, особенно в противостоянии с врагом, чей военный потенциал значительно больше», – акцентировал он.

Президент Украины также заявил, что «фитиль» войны, и ключи к миру на Донбассе находятся в Москве. «Но мир нам принесет не умиротворение агрессора и не согласие на условия России. К настоящему и справедливому миру нас приведут только укрепление обороноспособности нашей страны, усиление нашей армии, укрепление дипломатического корпуса и увеличение единства внутри страны. Обеспечить мир и победу должны как сильный фронт, так и надежный тыл, единство и сплоченность общества в борьбе с врагом. Усилить такое единство должно создание единой Украинской православной поместной церкви», – считает Порошенко.

Он также сообщил, что закон об особом статусе Донбасса в случае его продления парламентом вступит в силу только после введения на неподконтрольную Украине территорию миротворческой миссии ООН.

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