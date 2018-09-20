Воевать не за что: «Сова» призвала русских парней уйти из «Л-ДНР». Новости

Участница НВФ, внесенная в базу «Миротворец», Анастасия Бабир (на фото) обратилась к российским наемникам, которые продолжают оставаться на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, с призывом вернуться домой, в Россию. Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Zello-Хохма в Twitter.

«Я хочу обратиться ко всем тем российским ребятам, добровольцам, которые в какой-то момент приехали сюда помогать и остаются здесь по неведомым мне причинам, но за эти два дня, пообщавшись с ними, я пыталась их понять. То есть они, конечно, также разочарованы, как и я. У меня была возможность уехать, так как я поняла, что лучше здесь в ближайшие 10 лет не будет. То есть идет регрессия, и это неизменно, нет никаких предпосылок к лучшему. Я хочу обратиться к вам, ребята, – пожалуйста, найдите в себе силы и уезжайте. Я понимаю, что здесь вас держит многое, ребята ваши, подчиненные, у кого-то появились семьи, но мне жалко вашего будущего, вашего времени. Вы все еще можете наладить в своей жизни там, у себя на родине. Здесь, посмотрите вокруг, никто не оценит ваши поступки, которые были на протяжении этой войны, как минимум. А как максимум, может случится, что будут еще смерти. Уже погибло и так достаточно много наших ребят россиян. Воевать, по сути, уже не за что...», – сказала Бабир.

Согласно базе «Миротворец», Анастасия Бабир являлась комендантом «добровольческого приграничного лагеря». Она организовывала переход наемников государственной границы Украины. Военный корреспондент НВФ «республиканская гвардия ДНР». Член жюри конкурса «Красота Донбасса-2015». Модель курского агентства «Якудза», обладательница титулов «Мисс Курск-2000», «Лучшая фигура Москвы», директор модельного агентства.

В соцсетях активно осуждают это обращение:

Ольга: «"Здесь стало хуже, чем было раньше. Существует тенденция к тому, что станет еще хуже, нет надежды на лучшее". За что они воюют с 2014 года? Ответ ясен: уничтожить экономический и промышленный регион Украины»;

Ира: «У них в задрыщенске, без войны хуже, чем в украинском Донецке. Ты куда в раша@ерьмо парней отправляешь? За такое и завалить могут»;

«Албанскаядискотека»: «Видимо, это означает, что охрану ОРДЛО* берет на себя полностью ВС РФ».