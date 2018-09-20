Порошенко пояснил, почему не вводил военное положение. Новости

Военное положение в стране ограничило бы политические права и свободы граждан, при этом значительно усилило бы полномочия и возможности президента. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе своего выступления в рамках ежегодного обращения к парламенту на заседании Верховной Рады Украины заявил президент Петр Порошенко.

«Сохранить демократию в условиях внешней агрессии было непросто. Хотя военное положение значительно усилил бы полномочия и возможности президента. Я категорически отверг предложения его внедрить. Даже в условиях войны мы не ограничивали политических прав и свобод граждан, не вводили цензуру», – сказал Порошенко.

Он напомнил, что конституционные возможности президента, предусмотренные парламентско-президентской моделью, не слишком коррелируют с той степенью ответственности, которую общество традиционно возлагает на всенародно избранного главу государства. «Но ни разу, даже в самые тяжелые годы, когда страну буквально душило удавкой внутренних и внешних проблем, президент не попросил об увеличении полномочий. Более того, от некоторых из них отказался. Если вы не заметили, при назначении судей, в том числе», – уточнил президент.

По его словам, в стране работает система сдержек и противовесов. «Украинцы не склонны отдавать монополию на управление одной политической силе. Власть носит коалиционный характер. Коалиционным по сути является и наше правительство. Коалиционным по сути является даже сама парламентская фракция. При этом мы находим общий язык, приняли все вместе рекордное количество реформаторских решений. Президент не очень часто накладывает вето на законы и ни разу за все годы не воспользовался своим законным правом приостанавливать решения Кабмина по одновременным обращением в Конституционный Суд. Европейская стратегия диктует нам алгоритм развития политической системы как парламентско-президентской представительной демократии. При этом стране нужен президент и Верховный Главнокомандующий для организации эффективной защиты страны. А это и является главным в работе главы государства», – считает Порошенко.

Глава государства также напомнил, что в прошлом году он отклонил многочисленные предложения по конституционным изменениям в политической системе. «Считаю, что перед выборами такие маневры не соответствуют европейской политической культуре, которая учит нас играть по правилам, а не с правилами. Но обычно с интересом слежу за общественной дискуссией. Категорически неприемлемыми считаю те предложения, которые продвигают явно не демократические модели. Кто-то откровенно адвокатирует "просвещенный авторитаризм", а кто-то камуфлирует его под "парламентаризм канцлерского типа". Только, если вчитаться в содержание, а не в заголовок, там у канцлера полномочий больше, чем у кайзера, а в "рейхстаге", по сути, однопартийная система. Режим единоличной власти ни к чему хорошему Украину не привел, это урок, который надо запомнить абсолютно всем», – сказал президент.

По его мнению, призрак авторитаризма – не единственный вызов, связанный с грядущими выборами. «Актуальна и угроза реванша. К сожалению, на украинской политической шахматной доске есть фигуры, которые позволяют Москве ходить собой. За четыре года мы восстановили не только армию, но и разведку, поэтому имеем не приблизительное, а довольно точное представление о планах Кремля. Известно, как на базе пятой колонны мечтают сформировать мощную пророссийскую оппозицию в новом парламенте, а если повезет, то еще и сделать ее участницей новой коалиции с правом вето на европейской и евроатлантической интеграции. Мы видим, как пятая колонна поднимает голову, пытается собрать вместе различные свои шеренги, пользуясь преимуществами демократии, активизируется в информационном пространстве. Наша задача чрезвычайно сложная – дать им отпор, не нарушая норм европейской демократии. Свою роль вижу в том, чтобы силой закона и силой убеждения не дать никакого шанса тем, кто мог бы поставить под сомнение наш собственный путь, путь независимости, путь европейской и евроатлантической интеграции!», – подытожил Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что, как считает политолог Кирилл Молчанов, президент России Владимир Путин может сыграть решающую роль в переизбрании на второй срок президента Петра Порошенко, используя эскалацию боевых действий на Донбассе, но обострение ситуации на фронте более выгодно действующим украинским властям. Научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань также заявлял, что в избирательной кампании 2019 года Российская Федерация может влиять на ход президентских и парламентских выборов путем обострения ситуации на Донбассе, а также другими методами.

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