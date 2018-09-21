В Донецке начали продавать «шаурму ДНР» (Фотофакт). Новости

В киосках быстрого питания неподконтрольного украинской власти Донецка начали продавать «шаурму ДНР». Соответствующее фото меню в соцсети опубликовал дончанин Александр Валентинович.

Он уточнил, что располагается данный киоск в центре города в районе площади Ленина возле супермаркета «Обжора».

Цена данной шаурмы – 125 руб. (53 грн по местному курсу валют). В ее состав входят: булка или лаваш, курица, свинина, капуста, помидор, огурец, перец болгарский.

Дончане по-разному отреагировали на новинку. Одни – с юмором. Другие – скептически.

«Господи, когда же это закончится?((( Скоро приставка ДНР станет такой же пошлятиной как и вип/элит/лакшери. Если уже не стала», – считает Виктория.

«Как раз по нашим зарплатам....», – сетует на цену дончанка Юлия.

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