Может лишить конечности и даже убить: Что находят саперы-водолазы в водоемах Донбасса (Видео). Новости

Донбасс – одна из самых заминированных территорий в мире. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. С начала года в регионе от взрывоопасных предметов пострадало полсотни мирных жителей, почти половина из них – погибли. Оказывается, опасность поджидает не только на суше.

Сегодня, 20 сентября, в селе Денежниково (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) саперы-водолазы нашли в водоеме три боеприпаса, которые могут лишить человека конечности и даже жизни. «На данный момент обследовали дно акватории на случай взрывоопасных предметов. Был обнаружен ВОГ-25 и передали его на уничтожение», – рассказал старший водолаз-сапер Андрей Мельник.

Рассказывают, такие находки в водоемах Луганщины – не редкость. «Работаем по реке Айдар уже порядка одного месяца. Во время работы нашим подразделением были обнаружены и уничтожены различные взрывоопасные предметы, начиная с малого калибра и заканчивая средним. Это как патроны, так и минометные мины 82-го и 120-го калибра», – сообщил начальник отделения группы подводного разминирования Межрегионального центра быстрого реагирования г. Ромны Владимир Гуславский.

Саперы ищут взрывчатку металлоискателем. Иногда погружаются на глубину до 8 метров. Веревка на поясе – страховка. С ее помощью водолазу подают сигналы, и если нужно, быстро поднимают его на поверхность: ситуации под водой бывают разные. «Работа водолаза-сапера осложняется еще тем, что видимость под водой ограничена. А ему приходится определять, какая это категория: первая или вторая. Если это первая категория, то его можно брать, переносить, перевозить. Если это вторая категория, то его должны уничтожать на месте», – объяснил Гуславский.

Только за последний месяц группа подводного разминирования нашла и уничтожила почти 500 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось ранее, сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто.

Источник: ТК «Донбасс»

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