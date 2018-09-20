Смертельный прыжок школьницы с многоэтажки: Подробности трагедии в Мариуполе (Видео). Новости

Сегодня, 20 сентября, в Мариуполе (Донецкая обл.) 16-летняя школьница прыгнула с заброшенной многоэтажки на улице Куинджи. Почему именно сюда пришла одиннадцатиклассница – ответ на этот вопрос теперь ищут и родители погибшей, и учителя, и правоохранители.

«Сегодня, 20 сентября, около 11 часов утра в Центральный отдел полиции поступило сообщение от медиков. Они сообщили, что возле одного из многоэтажных домов города обнаружили тело девочки. На место была направлена следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции», – сообщила пресс-офицер Центрального отдела полиции Мирослава Попова.

Как рассказал директор школы №65 Богдан Хомусяк, она была творческой девочкой: играла на сцене, читали стихи, писала пародии. Ничего удивительного в ее поведении в школе не замечали. «В какой-то момент может быть неразделенная любовь, могут быть какие-то предательства, может быть непонимание одноклассников… Все может быть», – сказал он.

Местные утверждают, это здание уже давно надо было снести. Ведь каждый день здесь собираются наркоманы и бездомные. Однако самое страшное, что в многоэтажку постоянно приходят дети. «По ступенькам поднимаются на верх. Колются, пьют и убиваются. Вижу детей очень часто – каждый день практически. Дурака валяют, с крыши камни кидают. Там если подняться на верх, там и иголок полно, шприцов полно. Так что ужас, что делается», – рассказал житель дома №134 по ул. Куинджи Александр Крицкий.

Девочка прыгнула с последнего, четырнадцатого этажа. Как именно это произошло, жительница соседнего дома Зоя Крицкая – не видела. Однако – слышала глухой звук. «Это был просто хлопок. Думала, очередной камень бросили или еще что-то. Когда смотрим – "скорая" сюда приехала и побежали бегом туда. Но мы туда не ходили, потому что жутко на все это смотреть», – поделилась она.

Сейчас отрабатываются все версии самоубийства. Делом занимается Центральный отдел полиции. «По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство" с отметкой "Самоубийство" Уголовного кодекса Украины», – сообщила пресс-офицер Центрального отдела полиции.

Как сообщалось ранее, накануне между школьницей и родителями произошел конфликт: девушка не хотела переходить в другую школу. Перед тем, как уйти из жизни, девушка позвонила родителям.

Источник: ТК «Сигма»

Читайте также: