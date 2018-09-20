Без троллей и линии электропередач: В Краматорске появились новые троллейбусы (Видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) появились новые троллейбусы – без троллей и линии электропередач. Они работают от литиевых батарей. Стоит один такой электробус 7 млн грн.

Сегодня, 20 сентября, водитель Владимир Вдовытченко обкатывал троллейбусы на автономном ходу (электробусы). Говорит, машины исправные и надежные. «Мягкие на ход и на торможение. Система тормозов здесь очень надежная и хорошая», – отметил он.

Собрали их в Днепре. Электробус оснащен пандусом для людей с особыми потребностями и мам с колясками. А также – бортовым компьютером. Его главное преимущество – литиевая батарея. Она позволяет троллейбусу передвигаться независимо от электрической линии. «Он едет до определенного момента, где есть контактная сеть, потом отцепляются токоприемники и на автономном ходу он едет. Протяженность у него до 20 км – он может ехать на автономном ходу», – рассказал старший мастер троллейбусного депо Михаил Веденеев.

Такая способность электробусов на руку и чиновникам, и горожанам. В отдаленных районах Краматорска троллейбусных линий нет. Проложить их обойдется минимум 100 млн грн. А жителям этих районов без коммунального транспорта не обойтись. «Троллейбус – это более удобный для таких пожилых людей, вот, которые живут на минимальные доходы. Если в Соцгороде пенсионеры могут на троллейбусе доехать до Старого города бесплатно и обратно. Вот я сегодня ездила в пенсионный фонд, я потратила ни много ни мало 20 грн», – говорит краматорчанка Надежда.

Администрация города обещает с формальными процедурами не затягивать. «Максимально это 2 недели и эти первые троллейбусы уже будут на маршруте. Первые 4 единицы троллейбусов пойдут на поселок Красногорка и поедут по нашей улице Олексы Тихого на завод Энергомашспецсталь», – сообщил заместитель Краматорского городского головы Сергей Боевский.

Чиновники обещают, что совсем скоро в городе появится еще 6 таких автономных троллейбусов. На них в центр Краматорска смогут добраться жители микрорайона Лазурный и поселка Веселый.

Источник: ТК «Донбасс»