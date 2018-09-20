Пушилин объявил, что хочет стать «главой ДНР» и продолжить «дело Захарченко». Новости

«Врио главы ДНР» Денис Пушилин выдвинет свою кандидатуру на пост «главы ДНР» на «выборах» 11 ноября. Соответствующее решение было озвучено сегодня, 20 сентября, на форуме общественных организаций «Будущее Донбасса», где его попросили выдвинуть свою кандидатуру, пишут местные интернет-ресурсы.

При абсолютной поддержке присутствующих Пушилин дал свое согласие. «Мы стремительно набираем скорость и останавливаться не будем. Только движение вперед! Вместе, плечом к плечу, мы пойдем навстречу нашей цели! Во имя мира, во имя будущего наших детей мы завершим строительство свободной и процветающей Донецкой народной республики. Друзья, спасибо за вашу поддержку. У нас вместе все получится», — сказал присутствующим Пушилин.

Он акцентировал особое внимание, что Донецк при этом продолжит курс Александра Захарченко. «Мы продолжим дело, которому Александр Владимирович посвятил себя и за которое отдал свою жизнь. Мы защищаем выбор, сделанный народом 11 мая 2014 года. Убийцы Александра Захарченко просчитались. Им не удалось запугать нас, не удалось сбить с выбранного пути», , — сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что «исполняющий обязанности главы ЛНР» Леонид Пасечник сегодня, 18 сентября, во временно неподконтрольном украинской власти Луганске предоставил в «центральную избирательную комиссиию ЛНР» письменное уведомление о самовыдвижении в качестве кандидата на должность «главы ЛНР» на запланированных на 11 ноября в «республике» «выборах».

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Одним из кандидатов может стать Наталья Захарченко, вдова бывшего «главы республики». Также о своих намерениях участвовать в гонке заявили экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, «экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев, «экс-министр обороны ДНР» Игорь Хакимзянов.

В «ЛНР» избрать «главу республики» также планируют 11 ноября. Здесь пока открыто о своих намерениях занять пост «главы ДНР» никто не выражал. После «госпереворота», который произошел в ноябре 2017 года, и свержения «главы республики» Игоря Плотницкого, «ЛНР» возглавляет Леонид Пасечник.