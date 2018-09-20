В Мариуполе может подорожать проезд в транспорте: Жители реагируют по-разному (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) с 1 октября могут вырасти цены на проезд в коммунальном транспорте. Мариупольцы на это реагируют по-разному.

Местный житель Максим Козлов обычно ездит на коммунальном транспорте. Предпочитает автобусы, потому что в них много места и работают кондиционеры. Однако жалуется на их медлительность. «Там кондиционеры работают нормально, когда было жарко. А в маршрутках нечем дышать. Если я хочу с комфортом, то поеду на "15-А", например, а если быстро, то на маршрутке», – говорит он.

С 1 октября стоимость проезда собираются повысить на 1 гривну. Поэтому в трамвае и троллейбусе за билет придется платить 5 грн, а в коммунальном автобусе – 6, как в маршрутке. Однако цены на проездные для общественного транспорта не изменят. Жители поделись своими мнениями. «Везде сейчас все повышается и цены, и проезд. У людей, мне кажется, не будет достаточно денег обеспечить себе проезд, им приходится ходить пешком», – сказал Даниил Синицин.

«Я считаю, что дороговато это. В Киеве цены намного меньше. А у нас Мариуполь – расстояние меньше», – говорит Ирина Кукурика.

«Если повысится в коммунальном транспорте, то и в маршрутках начнет расти. И это уже достаточно такие, неподъемные траты», – считает Максим Колесников.

Татьяна Мищенко работает кондуктором коммунального автобуса уже два года. По ее мнению, повышение проезда на количество пассажиров не повлияет. «Вряд ли станет меньше пассажиропоток. Людям все равно нужно ездить по делам, на работу и так далее. Люди, которые работают на пятидневке и учащиеся, которые пользуются проездными билетами», – сказала она.

В трамвайно-троллейбусном управлении утверждают, что электроэнергия и горюче – дорожает, поэтому повышение – вынужденное. Однако обещают и положительные изменения. «Будет большое поступление по троллейбусам и автобусам. Кроме того, мы предусматриваем расширение зоны покрытия коммунального транспорта в городе. То есть будут создаваться новые маршруты, добавляться техника на старые», – сообщил начальник КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление» Виталий Донев.

Также планируется обновить трамвайный парк.

Источник: ТК «Сигма»