Пока меняют ценники в магазинах, развлекают концертами: В Донецке выступили Буйнов и Кормухина (Фото). Новости

Пока меняют ценники в магазинах, развлекают концертами: В Донецке выступили Буйнов и Кормухина (Фото)

20.09.18 23:12dnews.dn.uaНовости

Фото: из открытых источников

В неподконтрольном украинской власти Донецке прошел концерт по случаю Международного дня мира в центре, на площади Ленина. В выступлении участвовали артисты из России – Александр Буйнов, Татьяна Липницкая (Бьянка), Ольга Кормухина и группа «Город 312». Об этом сегодня, 20 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы, уточняя, что выступление российских гостей состоялось при поддержке Русского центра.

Дончане активно обсуждают мероприятие в соцсетях:

  • Виталий: «И 40 дней не прошло, комендантский час снова с 23, все подорожало, а у них концерты снова, еще и за мир... Пацанам на передке и жителям окраины пускай там "концерт" за мир устроят»;
  • Артем: «И ведь за "ряху" еще и проголосуют на выборах...абсурд и трэш»;
  • Ксения: «Воевать за мир, все равно, что тр@хаться ради девственности...»;
  • Владимир: «Пока продавцы меняют ценники в магазинах, людей концертами развлекают. Как под чемпионат пенсионную реформу и НДС в России».

Комментарии

Загрузка...