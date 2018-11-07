С ружьем наперевес: Как на «выборах ДНР» голосовали военные (Фото). Новости

В воинских частях незаконных вооруженных формирований «ДНР» 6 ноября стартовало досрочное «голосование» на «выборах» «главы республики» и «депутатов народного совета ДНР», основной этап которых запланирован на 11 ноября.

Местные интернет-ресурсы опубликовав фото процесса «голосования» в одной из частей Ворошиловском районе Донецка.

А так «голосовали» в воинской части «народной милиции ДНР» в Калининском районе Донецка:

Местные группы в социальных сетях скептически восприняли происходящее.

«Вот очень интересно, почему вдруг досрочные? Что за спешка такая? Это что, у всей воинской части уважительная причина не явиться на выборы? Почему-то на выборы Захарченко военных отпускали, а теперь нет?.. У меня сын служил, и я прекрасно знаю, как тогда голосовали. Те, кто был в расположении, ходил и голосовал в день выборов, но никак не раньше… А где сторонние наблюдатели? Эти выборы полнейший бред», – возмущается дончанка Ольга.

Иные делают свои предположения, почему военных начали сгонять для «голосования» за неделю до самих «выборов»:

Александр: «Потому что явка будет небольшая, и это будет оправданием, якобы большинство военнослужащих уже проголосовало, поэтому по сравнению с прошлым разом людей мало»;

Роман: «Думают, что будут провокации в день выборов, и чтобы военнослужащие были на своих местах))».

Основная масса пользователей соцсетей акцентируют, что это все «показуха»:

Эрнест: «Это типа вдруг кого-то мочканут, а он уже проголосовал...»;

Денис: «Прям с передка с оружием, так кумарит эта показуха»;

Александр: «А за кого погнали вояк голосовать?»;

Сергей: «Зачем организовывать досрочные выборы если можно досрочно объявить победителя? Трата времени, епт»;

Настя: «Пусть сразу досрочно объявят и победителя, чего тянуть»;

Сергей: «А сверхсрочное голосование когда начнется?».

«На моей памяти это самые фейковые выборы, которые еще даже не начались. Все те рассказы бюджетников, про рекомендации от начальства, как правильно голосовать, меня вводят в шок», – резюмирует Игорь.

Как сообщалось ранее, процедура досрочного «голосования» продлится в «ДНР» с 6 по 10 ноября. Основной этап «голосования» состоится 11 ноября, в этот день будут работать 408 «избирательных участков».

Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. В «ЦИК ДНР» на пост «главы» сначала зарегистрировались 10 кандидатов, к сбору подписей подошли 8 из них. В итоге к «выборам» допущены лишь 5 кандидатов.

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