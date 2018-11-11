КПВВ «Станица Луганская»: Мужчина пытался провезти пистолет и патроны из «ЛНР». Новости

Сегодня, 11 ноября, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) служебная собака обнаружила у гражданина, пересекающего линию разграничения, боевой пистолет и патроны к нему (на фото). Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Сегодня в 15:00 в КПВВ "Станица Луганская" с временно оккупированной территории Украины прибыл 69-летний гражданин Украины. Во время предварительного контроля на личные вещи мужчины сработала служебная собака, специально обученная на поиск взрывчатых веществ», – говорится в сообщении.

Так, в ходе проведения осмотра пограничники совместно с представителями ГФС из состава Объединенных сил, в ручной клади гражданина обнаружили боевой пистолет системы Нагана калибра 7,62 мм, 17 патронов к нему и 16 патронов калибра 9 мм.

Направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».