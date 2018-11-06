Переговоры Волкера и Суркова: Российский политолог о ситуации изнутри . Новости

В переговорах специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе нет ни малейшего прогресса, а встречи, вероятнее всего, в ближайшее время не будет. Об этом заявил российский историк и политолог Валерий Соловей, комментируя слова посла РФ в США о подготовке встречи переговорщиков по Донбассу.
«Это результат вербального давления, которое Волкер, как человек весьма влиятельный, оказал на Россию, сказав, что мы будем теперь вводить санкции чуть ли не каждые 1,5-2 месяца, и Россия решила сделать шаг на встречу: "Ну, что вы? Мы же готовы, открыты к сотрудничеству. Давайте договариваться"», – считает он.
Эксперт отметил, что очень хорошо знает, «как это все выглядит изнутри», и как идут переговоры по линии Волкер-Сурков. «Там нет сдвигов даже микроскопических. Стороны встречаются, американцы приносят какие-то предложения, российская сторона говорит: "Ой, как это интересно, но вообще у нас вот такие условия". Это переговоры не для того, чтобы продвинуться вперед, чтобы продемонстрировать гибкость и договороспособность, по крайней мере, с российской стороны, похоже, дело обстоит таким образом», – прокомментировал Соловей.
«Ничего в действительности Россия не хочет решать, ни о чем серьезном договариваться до подведения итогов президентских выборов в Украине», – резюмировал российский политолог.
Он убежден, что в долгосрочной перспективе «ДНР» и «ЛНР» России не нужны, и их поддержка со стороны РФ может прекратиться в любой момент, что прекрасно осознают местные жители, воюющие сейчас против украинской армии. Эксперт рассказал, что у помощника президента России Владислава Суркова в настоящее время весьма ограничены полномочия и сфера влияния на ситуацию в «ДНР» и «ЛНР», а также то, что до президентских выборов в Украине РФ заморозила вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
Как сообщалось ранее, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в переписке обсуждают возможность и детали проведения встречи.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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