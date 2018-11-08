На неподконтрольной Луганщине родители отказываются от получения паспорта Украины для детей, – опрос. Новости

Родители с временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области отказываются от получения паспорта Украины для своих детей из-за значительных материальных затрат. Таковы результаты опроса, озвученного на заседании комиссии по вопросам образования, культуры, спорта, семьи и молодежи общественного совета при облгосадминистрации, сообщает пресс-служба ЛугОГА.

Так, на заседании обсуждали проблемы получения первого паспорта гражданина Украины несовершеннолетними лицами с неподконтрольных украинской власти территорий.

В рамках международного проекта «Женщины за мир на Донбассе» был проведен опрос среди молодежи 15-17 лет с неподконтрольной территории. В опросе участвовали 180 человек. Результат показал, что только каждый четвертый ребенок имеет украинский паспорт. Опрос проводил Луганский правозащитный центр «Женщины Донбасса», который работает по обе стороны линии соприкосновения.

«Еще одной причиной является то, что дети в сопровождении опекунов, чей статус подтвержден распоряжением председателя соответствующей районной государственной администрации, не могут свободно пересекать линию разграничения. Это противоречит действующему законодательству, а также приказу штаба Операции объединенных сил Государственной пограничной службе относительно пропуска через КПВВ опекунов с детьми, имеющими именно "решение" местного органа власти об оформлении опекунства», – говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника управления Государственной миграционной службы (ГМС) в Луганской области Александра Церковного, на подконтрольной украинской власти территории области работают 15 территориальных подразделений миграционной службы Украины, где можно получить паспорт. В ближайшее время планируется открыть территориальное отделение ГМС в Станично-Луганском районе. Сейчас там происходят ремонтные работы. Поэтому он временно базируется в Беловодске.

Как сообщалось ранее, Луганскую область подключили к сервису «Электронная очередь» ГМС. Теперь для получения услуг по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, с целью минимизации времени пребывания посетителей в территориальных подразделениях ГМС, достаточно предварительно зарегистрироваться в электронной очереди, выбрав удобные для себя время и дату посещения подразделения.

Напомним, конфликт на Донбассе и аннексия Автономной Республики Крым привели к увеличению количества лиц под угрозой безгражданства, особенно из-за того, что правительство Украины не признает свидетельства о рождении, выданные на этих территориях.

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