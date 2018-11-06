В «ДНР» укомплектованность «скорой помощи» медиками около 34%. Новости

В «ДНР» укомплектованность «скорой помощи» медиками составляет около 34%, а автомобилями – около 60%, поэтому врачи не успевают обслуживать все вызовы вовремя и по нормативам. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал «и. о. министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко.
«Эти жалобы все разбираются. Половина из них – не обоснованы, потому что у нас все вызовы разделены на экстренные и неотложные. Неотложные по нормативу – до 40 минут могут выезжать, например, когда звонят и говорят: "Температура 37,4". Но это не экстренно, человек не умирает. Если инсульт – там нормативы совсем другие. Это уже 10-15 минут, в зависимости от местности», – сказал он.
«Но проблема не только в применении нормативов. В медицине неотложных ситуаций "скорой помощи" сложилась сейчас не очень хорошая ситуация с обеспечением, в первую очередь – кадрами. У нас укомплектованность "скорой помощи" в среднем 33,8%. Не хватает людей, потому что работа очень тяжелая и очень опасная», – продолжил Оприщенко.
По его словам, сейчас в «ДНР» укомплектованность мобильных бригад «скорой помощи» автомобилями составляет около 60%. «Получается, что вместо трех бригад на маршруте две. Соответственно, это затягивает обслуживание вызовов по оказанию помощи, потому что просто машины не успевают», – объяснил «и. о. министра здравоохранения республики».
Он также сообщил, что в «ДНР» намерены сократить руководящий состав в медицинских учреждениях в ходе реорганизации их работы, и надеются, что таким образом бывшие заведующие отделениями и амбулаториями пополнят ряды врачебного персонала.
Как сообщалось ранее, в сфере здравоохранения «ДНР» сейчас не хватает 53% сотрудников. За время войны укомплектованность систем здравоохранения медицинскими работниками сократилась до 47,1%.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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