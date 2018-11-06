На пожарах в «ЛНР» один человек погиб и двое пострадали. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области за сутки произошло 11 пожаров, на которых погиб 1 человек, пострадало 2 человека. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

В «МЧС» заявили, что «в Луганске, от причины, которая устанавливается, пожаром уничтожен телевизор и матрас на площади 2 кв. м, повреждены 4 окна в жилом доме. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1966 года рождения».

Также сообщается, что в Луганске «от неосторожности при курении возник пожар, вследствие которого уничтожены домашние вещи на площади 20 кв. м. На месте пожара пострадало 2 человека: мужчина 1975 года рождения и женщина 1983 года рождения».

Пострадавшие, как утверждают в «ЛНР», в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в реанимационное отделение больницы. «Спасено 3 человека: из них двое детей: девочка 2003 года рождения и мальчик 2015 года рождения», – уверяют в «республике».

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