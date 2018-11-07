На дорогах Луганщины обустраивают пункты габаритно-весового контроля. Новости

На дорогах Луганской области работают передвижные пункты габаритно-весового контроля (ГВК), с июня этого года с их помощью проверили 92 грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что за нарушение габаритно-весовых нормативов при перевозке грузов составлены 20 соответствующих актов.

Для работы ГВК на улично-дорожной сети Луганской области обустроены 4 соответствующих площадки на автодорогах государственного значения:

Н-26 Чугуев – Меловое, км 131 + 900 (в пределах блокпоста г. Сватово);

Р-66 КПП «Демино-Александровка – Сватово – Лисичанск – Луганск км 133 + 720 (г. Кременная);

Р-66 КПП «Демино-Александровка – Сватово – Лисичанск – Луганск км 139 + 900 (перекресток с автодорогой С130514 объездная дорога г. Кременная);

Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар, км 10 + 450 (выезд из г. Северодонецка).

Кроме этого, дополнительно запланировано обустройство еще 8 таких площадок: 5 – на дорогах государственного значения и 3 – на дорогах местного значения.

Так, они будут располагаться на следующих участках автомобильных дорога общего пользования государственного значения:

Н-26 Чугуев – Меловое, км 117 (Харьковское направление, район перекрестка с автодорогой С131311 Новоселовское – Владимировка);

Н-26 Чугуев – Меловое, км 198 + 100 (район элеватора, г. Старобельск);

Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк (район блокпосты, пгт Новоайдар)

Т-13-02 КПП «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут, км 65 + 900 (выезд из. Старобельск, район мемориала «Танк»);

Т-13-02 КПП «Танюшевка» - Старобельск - Бахмут, км 143 + 750 (выезд из. Лисичанска, район КХП)

И на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

О130501 Кременная – Торское, км 10 + 150 (граница с Донецкой областью);

О130508 Новая Астрахань – Боровеньки, км 19 + 100 (выезд из г. Северодонецка);

О131309 Нижняя Дуванка – Лозно – Александровка – КПП «Петровка», км 3 300 (с. Нижняя Дуванка).

«Одной из главных причин плохих дорог в Луганской области, как и почти по всей территории Украины, является нарушение перевозчиками весовых параметров на дорогах. Примерно 10-15% от общего потока автотранспорта являются большегрузные транспортные средства, значительная часть которых осуществляет перевозки грузов с превышением допустимых норм, что приводит к разрушению отдельных участков дорог (просадки, наплывы, колейность, разрушения краев дорожного полотна и т. п.)», – отметили в Луганской ОВГА.

«Система государственного весового и габаритного контроля над проездом транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые и (или) габаритные параметры которых превышают нормативные, создана для сохранения сети автомобильных дорог на дорогах Украины», – добавили в ведомстве.